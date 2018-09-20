В Белгороде полицейские раскрыли серию краж телефонов у местных жителей
В Белгороде оперативники задержали парня, на счету которого, предположительно, минимум три кражи сотовых телефонов. По предварительным данным, молодой человек знакомился в увеселительных заведениях с местными жителями и под предлогом того, что ему негде переночевать напрашивался к ним домой. При первой возможности гость похищал у приютивших его белгородцев телефоны и скрывался. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила в общей сложности порядка 38 тысяч рублей.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За кражи с причинением значительного ущерба гражданам ему грозит до пяти лет лишения свободы.