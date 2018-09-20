2018-09-20T10:41:04+03:00
Происшествия

В Белгороде полицейские раскрыли серию краж телефонов у местных жителей

По предварительным данным, 25-летний парень с криминальным прошлым втирался в доверие к горожанам, просился к ним заночевать и похищал мобильники
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгороде оперативники задержали парня, на счету которого, предположительно, минимум три кражи сотовых телефонов. По предварительным данным, молодой человек знакомился в увеселительных заведениях с местными жителями и под предлогом того, что ему негде переночевать напрашивался к ним домой. При первой возможности гость похищал у приютивших его белгородцев телефоны и скрывался. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила в общей сложности порядка 38 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За кражи с причинением значительного ущерба гражданам ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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