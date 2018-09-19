2018-09-19T20:26:36+03:00
Общество

В Белгородской области рыбак-браконьер арматурой избил охранявшего пруд мужчину

Подозреваемого задержали участковые уполномоченные полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением об избиении в полицию обратился 58-летний житель одного из сел Губкинского городского округа. По предварительным данным, мужчина охранял расположенную возле пруда стройплощадку. На водоеме сейчас ведутся работы по реконструкции дамбы. Ночью он заметил, как группа людей вылавливает сетями рыбу. О происходящем охранник сообщил в местную администрацию, после чего снял одну сеть. Спустя время к нему подошел незнакомец и потребовал вернуть снасть. Между мужчинами возник конфликт. В ходе возникшей перепалки рыбак избил оппонента арматурой.

Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Губкина. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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