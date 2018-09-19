2018-09-19T21:39:49+03:00
Происшествия

Староосколец до смерти избил приютившего его приятеля за хранившуюся в столе кружку с мочой

За смертельный конфликт 37-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Житель Белгородской области до смерти избил приятеля.Житель Белгородской области до смерти избил приятеля.Фото: "КП" Архив
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По версии следствия, погибший староосколец приютил у себя 37-летнего знакомого, которому негде было жить. 13 сентября хозяин квартиры и его постоялец устроили пьяное застолье. Опрокинув очередную рюмку, гость потянулся к стоящей на нижней полке стола кружке, чтобы запить спиртное. А там оказался продукт жизнедеятельности хозяина квартиры. Разозлившись, квартирант до смерти избил гостеприимного приятеля. 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Как и за убийство, за такое преступление предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что обвиняемый взят под стражу.

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