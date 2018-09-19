2018-09-19T18:20:33+03:00
Общество

Житель Белгородской области заплатит штраф за поврежденный газопровод

В результате его деятельности без газа остались 45 домов
Максим АЛТУХОВ
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фото: предоставлено пресс-службой.фото: предоставлено пресс-службой.
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На днях часть микрорайона Невский в городе Алексеевка остались без газа. Порыв газопровода произошел по вине местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе региональной газораспределительной компании, виновник аварии решил установить себе забор. Мужчина без необходимого согласования начал буровые работы, не подозревая, что в этом месте проходит газопровод. В результате земельных работ он повредил полиэтиленовую трубу, по которой поступает голубое топливо.

Виновный в порыве газопровода, в соответствии с законодательством, обязан будет возместить материальный ущерб в размере 22 тысяч рублей, нанесенный газораспределительной организации. Газоснабжение в микрорайоне было оперативно восстановлено.

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