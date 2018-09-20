В Белгородской области бывшего «опера» осудили за подброс наркотика

20 Сент. 09:10 2018-09-20T09:10:10+03:00

Подброшенный сверток с «травкой» стал причиной для ареста жителя региона и содержания его под стражей

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Как следует из материала дела, двое оперуполномоченных ОМВД по Ивнянскому району приобрели незаконно наркотик. После этого, «в целях создания видимости эффективности деятельности по расследованию преступлений», они «уговорили» находящегося под административным надзором гражданина подбросит сверток с наркотиком другому жителю области. Во время «уговора» сотрудники полиции угрожали физической расправой и привлечением к уголовной ответственности за преступления, которых он не совершал.

Впоследствии ничего не подозревающий «хозяин» наркосвертка был задержан подсудимыми, в его отношении составлены процессуальные документы об изъятии наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода, один из обвиняемых не дожил до рассмотрения дела в суде. Другому назначено наказание в виде лишения свободы на срок более двух с половиной лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права занимать определенные должности.

Пострадавший гражданин приговором суда был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.