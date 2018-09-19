В Валуйском районе один пенсионер избил другого костылем

19 Сент. 17:50 2018-09-19T17:50:19+03:00

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О 76-летнем жителе Валуйского района, поступившем в больницу с травмой головы, полицейским сообщили сотрудники медицинского учреждения. Участковые выяснили, что пенсионер пострадала в ходе конфликта с односельчанином.

По предварительным данным, пожилой мужчина вместе с приятелем возвращался домой с поминок. Пенсионеры присели отдохнуть у заброшенного дома и тут к ним подошел еще один знакомый. 69-летний мужчина стал предъявлять претензии по поводу того, что его не позвали на мероприятие. Между односельчанами вспыхнула ссора. Обидевшись на оскорбления, 69-летний пенсионер нанес своему оппоненту несколько ударов по голове палкой, которую использовал в качестве костыля. Вернувшись домой, он вызвал для поверженного противника «скорую помощь».

Медики констатировали, что здоровью 76-летнего жителя Валуйского района причинен легкий вред. В отношении его обидчика полицейские возбудили уголовное дело. Максимальная санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.