«Наследие победителей» снова в Белгороде

19 Сент. 17:14 2018-09-19T17:15:20+03:00

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Спортивно-просветительский проект «Наследие победителей» собрал в эти осенние дни на базе МАУ спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» около 300 детей. Ребята соревновались в плавании на дистанции 50, 100, 200, 400 и 800 метров в разных стилях. 12 победителей были награждены кубками спортивно-просветительского проекта «Наследите победителей», каждый из участников соревнований – диплом с подписью руководителя Всероссийского проекта Надежды Воронцовой.

Еще в начале соревнований к ребятам обратился первый секретарь комитета Белгородского регионального отделения ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. Он подчеркнул, что Ленинский комсомол со дня своего основания поддерживал талантливую молодежь. Традиция сохранилась и сегодня. Год назад в Белгородском регионе проект уже побывал, тогда несколько десятков юных спортсменов встретились на соревнованиях по баскетболу. Не может не радовать тот факт, что нынешние соревнования в количественном и качественном составе значительнее прошлогодних, отмечает пресс-служба БРО ЛКСМ РФ.

Кульминацией проекта станет Фестиваль «Наследие победителей», который будет проходить в Москве. На фестиваль съедутся призёры региональных комплексных мероприятий, будут приглашены известные спортсмены. Надеемся, что среди участников фестиваля будут и представители Белгородского региона.