Восемнадцатилетний белгородец на спор украл в рыболовном магазине нож

19 Сент. 16:12 2018-09-19T16:13:10+03:00

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы

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Пропажу ножа стоимостью около трех тысяч рублей сотрудники рыболовного магазина обнаружили при проведении инвентаризации. Изучив записи камер наблюдения, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, парень поспорил с друзьями, что сможет что-нибудь украсть. С этой целью он завернул в первый попавшийся магазин и подошел к закрытым витринам. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, юноша отжал стеклянную дверцу и вытащил нож.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении парня возбудили уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в хранилище. Выигранный спор может стоить молодому человеку пяти лет лишения свободы.