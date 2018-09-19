2018-09-19T16:13:10+03:00
Происшествия

Восемнадцатилетний белгородец на спор украл в рыболовном магазине нож

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Белгородец на спор украл нож.Белгородец на спор украл нож.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Пропажу ножа стоимостью около трех тысяч рублей сотрудники рыболовного магазина обнаружили при проведении инвентаризации. Изучив записи камер наблюдения, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, парень поспорил с друзьями, что сможет что-нибудь украсть. С этой целью он завернул в первый попавшийся магазин и подошел к закрытым витринам. Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, юноша отжал стеклянную дверцу и вытащил нож.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении парня возбудили уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в хранилище. Выигранный спор может стоить молодому человеку пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества