2018-09-19T15:10:54+03:00
Общество

В Белгородском регионе проходит акция по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии

Губкинцев приглашают бесплатно пройти обследование в местной поликлинике
Ирина ТАРАСОВА
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Выявить заболевание на ранней стадии поможет обследованиеВыявить заболевание на ранней стадии поможет обследованиеФото: из архива «КП»
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Акции по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии в Губкине в последние месяцы проходят регулярно. Медики уверены, что болезнь легче предупредить, чем лечить. К тому же очень важно знать, какие существуют факторы риска, провоцирующие развитие злокачественных новообразований.

29 сентября жителей городского округа приглашают провести обследования головы и шеи в рамках акции «Убедись, что здоров!». Этот слоган выбрала губкинская ЦРБ, где пациенты могут пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, мягких тканей шеи, периферических лимфатических узлов и рентгенографию придаточных пазух носа.

В зону риска попадают те пациенты, у которых есть жалобы со стороны головы и шеи, боль или трудности при глотании, односторонняя боль в горле, постоянная или нарастающая осиплость, болезненность языка, незаживающие ранки, язвы, пятна в полости рта, заложенность носа с одной стороны или кровяные выделения из носа, опухоль в области шеи, ощущение инородного тела в полости рта, увеличение щитовидной железы, увеличение лимфоузлов шеи, «ком» в горле, удушье.

Все консультации и обследования бесплатные. Но необходима предварительная запись. Она начинается 20 сентября и продлится до 28 числа. Телефоны для записи: (47241) 7–66–55, 7–65–55, 3–91–00, 3–91–11. Кроме того, можно попасть на приём и через своего семейного врача.

Прием пациентов будет проводиться 29 сентября с 9.00 до 15.00 по адресу: улица Чайковского, 21 (консультативно-диагностическая поликлиника). Губкинцы смогут попасть на прием к онкологу, хирургу, отоларингологу, эндокринологу и стоматологу. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

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