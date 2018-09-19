В Белгороде за палами сухой травы следят спасатели, студенты и казаки

19 Сент. 13:49 2018-09-19T13:49:33+03:00

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Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции представитель городской структуры МЧС Сергей Хруслов, с апреля месяца этого года спасателями было зафиксировано 65 случаев пала сухой травы и камыша. В результате чего было привлечено 30 человек к административной ответственности.

Также он отметил, что продленный особый режим увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей.

По словам руководителя ГУ МЧС по Белгородской области Виктора Баранова, в городе выделено 10 особых зон, в которых наиболее ожидаемы ландшафтные пожары. За ними наблюдают сотрудники МЧС, студенческие экологические отряды и казаки. Также за этими зонами осуществляется наблюдение с помощью 17 видеокамер.

Как отметил Виктор Баранов, в будущем году для борьбы с такими пожарами планируется создать и добровольные пожарные дружины с закреплением за ними определенных участков. По его мнению, это должно снизить количество ландшафтных пожаров на 40 процентов.