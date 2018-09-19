Фильм старооскольских школьников попал в коллекцию главного музея Победы

19 Сент. 13:37 2018-09-19T13:40:31+03:00

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Кинолента «17 бронебойщиков», которую старооскольские школьники из студии «Золотой кадр» посвятили 75-летию освобождения своего города, стал первым фильмом, который получит высокую оценку московского жюри. Всего музей Победы на своем канале YouTube представит 55 военно-патриотических фильмов, созданных детьми.

В число победителей конкурса «Объектив Победы» также вошли игровые и документальные фильмы, телевизионные репортажи, очерки, анимационные фильмы и социальные ролики. Всего на конкурс было прислано 100 работ. Победителей наградили поездкой на форум детского и юношеского творчества «Бумеранг», который пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок».

Сама идея фильма возникла еще в 2014 году. К съемкам ребята приступили только в 2017 году в первых числах января, изучив архивные документы, тщательно подготовив реквизит. Форма, ружья должны были быть достоверными. В день главных съемок им помогали реконструкторы из Воронежа, Грайворона, Белгорода, других городов, которые приехали со своей амуницией к Набокинскому разъезду.

Бой, о котором рассказывает фильм, проходил 31 января 75 лет назад. Тогда группка бронебойщиков сумела остановить продвижение фашистов численностью более 500 человек. Тот бой длился два часа, в фильме – 2 минуты. Всего фильм продолжается 13 минут. Короткометражка уже размещена в соцсетях музея.

Всего за 13 лет работы студии «Золотой кадр» старооскольские школьники сняли более 210 фильмов.