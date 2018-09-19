2018-09-19T12:09:13+03:00
Экономика

Банк «Открытие» снова выдает таможенные гарантии

Приказ Федеральной таможенной службы уже подписан
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Банк «Открытие» восстановлен в реестре банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин. Соответствующий приказ Федеральной таможенной службы (ФТС) подписан и будет опубликован на официальном сайте организации в ближайшее время.

Возвращение «Открытия» в реестр банков, обладающих правом выдачи таможенных гарантий - очередное подтверждение восстановления надежности банка, эффективности его бизнеса, укрепления финансового положения.

- Предоставление банковских гарантий на оплату таможенных платежей – важное направление деятельности банка «Открытие» по обслуживанию клиентов, осуществляющих ВЭД. Развитие сервисов для экспортеров в продуктовой линейке банка дает нашим клиентам возможность повышать эффективность своего бизнеса и использовать необходимые финансовые инструменты, - отметила член правления ПАО Банка «ФК Открытие» Надия Черкасова.

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