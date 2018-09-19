Белгородские приставы провели акцию «Без долгов теплее!»

19 Сент. 11:16 2018-09-19T11:25:42+03:00

Приставы и газовики рассказали о долгах за тепло, и чем это может обернуться для должников

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Во время акции «Без долгов теплее!», которую проводили судебные приставы совместно с газовиками в торгово-развлекательном центре «РИО», горожане смогли узнать о наличии задолженности и способах ее оплаты.

Газовики консультировали белгородцев по вопросам оплаты за газ, рассказывали о способах оплаты.

К мобильной группе приставов обращались за разъяснениями по части взысканий на имущество должников, о порядке вынесения постановлений об ограничении права на выезд за пределы РФ и специального права.

Из буклета «Узнать о долге просто! Оплатить – удобно!», которые раздавали посетителям «РИО», можно было узнать о возможностях информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств», Единого портала госуслуг, а также мобильного приложения «ФССП России».

Отметим, что акцию «Без долгов теплее!» судебные приставы проводят с участием предприятий ЖКХ и ТЭК до 28 сентября 2018 года. В этот период пройдут совместные рейды, цель которых – взыскание задолженности по коммунальным платежам, сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.