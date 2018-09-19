2018-09-19T12:18:34+03:00
Общество

Белгородцу грозит срок за продажу взятого в аренду автомобиля

Предприимчивому жителю Яковлевского района инкриминируют мошенничество
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородец продал арендованный автомобиль.Белгородец продал арендованный автомобиль.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 21-летний парень взял у индивидуального предпринимателя автомобиль якобы для работы таксистом. Впоследствии молодой человек продал машину за пределами региона. Узнав, что стал жертвой аферы, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Причиненный мужчине ущерб оценили в сумму около 250 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что полицейские установили, где находится похищенный автомобиль. В отношении предприимчивого парня возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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