Белгородцу грозит срок за продажу взятого в аренду автомобиля
Предприимчивому жителю Яковлевского района инкриминируют мошенничество
Белгородец продал арендованный автомобиль.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, 21-летний парень взял у индивидуального предпринимателя автомобиль якобы для работы таксистом. Впоследствии молодой человек продал машину за пределами региона. Узнав, что стал жертвой аферы, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Причиненный мужчине ущерб оценили в сумму около 250 тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что полицейские установили, где находится похищенный автомобиль. В отношении предприимчивого парня возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.