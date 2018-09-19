Полицейские Белгородского региона рассказали о наиболее распространенных схемах обмана граждан

19 Сент. 09:25 2018-09-19T09:25:19+03:00

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В Губкине сотрудники ОМВД в рамках профилактики противодействию мошенникам раздавали прямо на улице листовки горожанам. В памятках, которые получили губкинцы, собрана информация о наиболее распространенных схемах, с помощью которых обманывают доверчивых граждан злоумышленники

Не перечислять и не передавать деньги и не совершать никаких действий с банковской картой, если вы получили информацию, что ваш родственник попал в беду и срочно нужна денежная помощь. Или когда вам сообщают, что ваша карта заблокирована и нужно сообщить пароль или пин-код. Или когда вам предлагают выплатить компенсацию за некачественные БАДы, лекарства, медицинские приборы и прочее. Все эти схемы наиболее распространены у мошенников.

Все также злоумышленники пользуются тем, что предлагают доверчивым гражданам снять порчу или обменять старые купюры на деньги нового образца. Могут они попросить перевести деньги, чтобы вы могли выиграть приз.

Но если вы все же стали жертвой обмана, срочно обращайтесь в полицию. Телефон «02».