Наркополицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Дети России»

19 Сент. 15:08 2018-09-19T15:08:32+03:00

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Напомним, второй этап операции «Дети России – 2018» проходил в Белгородской области с 7 по 16 сентября. Ее цель – не допустить подростковой наркомании. Помимо сотрудников УМВД, в оперативно-профилактическом мероприятии участвовали транспортные полицейские, представители образования, здравоохранения и управления молодежной политики.

В ходе совместных рейдов они обследовали на предмет наркотиков, в том числе с применением служебных собак, колледжи и общежития, места массового досуга молодежи, объекты транспорта и торговли. Результаты утешительные. По данным управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, подростков, употреблявших дурманящие вещества, не выявлено. В помещениях, относящихся к учебным учреждениям наркотиков, к счастью, тоже не нашли.

В рамках операции представители специально созданных комиссий провели масштабную профилактическую работу: большее 700 лекций, круглых столов и кинолекториев антинаркотического содержания. Школьникам и студентам также предлагалось по желанию пройти анонимные обследования и посетить врачей наркологов.

Вместе с тем в ходе операции были задержаны ряд взрослых белгороцев, причастных к хранению и сбыту наркотиков. За десять дней возбуждено 26 уголовных дел по этим статьям. Из незаконного оборота изъято полтора с лишним килограмма наркотических и психотропных веществ.