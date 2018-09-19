Белгородца подозревают в краже рыбы из кофейни

19 Сент. 11:56 2018-09-19T11:56:30+03:00

По предварительным данным, мужчина пробрался в подсобку через черный ход. Его целью был холодильник

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Рыбного вора на чистую воду вывели участковые. По предварительным данным, 33-летний подозреваемый – гражданин с криминальным прошлым. Мужчина живет рядом с одной из кофеен областного центра и периодически наблюдает, как туда доставляют продукты. В один из дней он пробрался через черный ход в подсобку заведения и умыкнул из холодильника упаковку рыбы. Похищенное мужчина принес домой и благополучно съел.

Как выяснилось, полакомился он на три тысячи рублей. Угощение может стоить подозреваемому двух лет лишения свободы. Полицейские уже возбудили в отношении белгородца уголовное дело по статье «Кража».