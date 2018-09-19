В дом белгородца ворвались ночные вымогатели

19 Сент. 08:42 2018-09-19T08:42:48+03:00

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Происшествие случилось ночью 17 сентября в Ровеньском районе. По версии следствия, в дом 25-летнего местного жителя ворвались трое вымогателей. Один из них оказался знакомым потерпевшего. Именно он и решил вместе с двумя приятелями выколотить из земляка «долг» то ли существующий, то ли ставший плодом разгоряченного алкоголем воображения. Нападавшие избили парня, выдвигая при этом денежные требования. Дескать, вынь да положь 10 тысяч рублей. Затем несговорчивого молодого человека вывезли для «серьезного разговора» в безлюдное место.

Ночной кошмар для жителя Ровеньского района закончился лишь тогда, когда он согласился выполнить условия своих обидчиков. Злоумышленники доставили парня домой и стали ждать, когда он принесет им на блюдечке обещанные деньги. Но молодой человек не растерялся, сбежал от злоумышленников и обратился за помощью в районный отдел полиции.

Подозреваемых задержали. Все трое – жители того же района примерно одного возраста с потерпевшим. У двоих - криминальное прошлое. Сейчас в отношении них в отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Молодым людям за лихо проведенную ночь грозит до семи лет колонии.