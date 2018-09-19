2018-09-19T10:16:09+03:00
Общество

В Белгородской области приостановили производство древесного угля

Такое решение приняла Алексеевская межрайонная прокуратура по коллективному обращению жителей села Ильинка
Максим АЛТУХОВ
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..Фото: "КП" Архив
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В июле этого года 51-летний индивидуальный предприниматель в селе начал производство древесного угля с использованием шести углетомительных печей. Продукты сгорания попадали в атмосферу, на что и обратили внимание местные жители.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, было установлено проверкой, что это производство осуществлялось без согласования с соответствующими органами по защите окружающей среды. Кроме того, в нарушении санитарных норм, угледобытчик разместил свой мини-цех менее чем за 500 метров до жилых домов.

В итоге, за нарушение санитарных норм и правил территориальным подразделением Роспотребнадзора по области предприниматель подвергнут штрафу. А районный суд приостановил деятельность предпринимателя на 60 суток.

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