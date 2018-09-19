В Белгородской области приостановили производство древесного угля
В июле этого года 51-летний индивидуальный предприниматель в селе начал производство древесного угля с использованием шести углетомительных печей. Продукты сгорания попадали в атмосферу, на что и обратили внимание местные жители.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, было установлено проверкой, что это производство осуществлялось без согласования с соответствующими органами по защите окружающей среды. Кроме того, в нарушении санитарных норм, угледобытчик разместил свой мини-цех менее чем за 500 метров до жилых домов.
В итоге, за нарушение санитарных норм и правил территориальным подразделением Роспотребнадзора по области предприниматель подвергнут штрафу. А районный суд приостановил деятельность предпринимателя на 60 суток.