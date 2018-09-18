2018-09-18T18:16:23+03:00
Общество

Для белгородцев грипп в этом году будет не страшен

При условии, если они пройдут вакцинацию
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: из архива КПФото: из архива КПФото: из архива «КП»
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У жителей Белгородской области, по сравнению с другими регионами, реже других регистрируют ОРВИ, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Но все же на сегодняшний день за медицинской помощью уже обратились 4289 человек. Показатель заболеваемости при этом составил 27,9 на 10 тысяч населения.

Для того, чтобы снизить количество заболеваний в холодное время года, медики настоятельно советуют пройти вакцинацию. По данным на 17 сентября в регионе уже привито 29288 детей и 90720 взрослых.

Напомним, что вакцинация от гриппа – это хорошая возможность защитить свой организм от вирусных инфекций во время сезонной эпидемии. Вакцинация от гриппа 2018-2019 проводится на бесплатной основе, а сама прививка является необязательной (выполняется только по желанию).

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