2018-09-18T17:47:51+03:00
Общество

В Белгородском районе осужден криминальный дуэт

Мужчина и женщина выполняли роль «закладчиков» в наркотрафике Белгород и п.Северного
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородском районе осужден криминальный дуэтВ Белгородском районе осужден криминальный дуэтФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, оперативную информацию об их деятельности получили сотрудники соответствующего подразделения полиции региона. Действуя в группе лиц, женщина получала информацию по каналу «Телеграм» о местонахождении тайников, извлекала из них наркотические средства и помещала их в новые тайники, в это подельник «стоял на шухере», а также оборудовал новые тайники.

Таким способом криминальный дуэт планировал сбыть более 16 грамм героина, что является крупным размером, однако это им не удалось, поскольку были задержаны сотрудниками оперативных органов.

В итоге, суд посчитал невозможным назначить подсудимым наказание без изоляции от общества, мужчине присудили шесть лет в колонии строгого режима, а женщине – пять лет в колонии общего режима.

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