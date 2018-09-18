2018-09-18T17:44:57+03:00
Общество

IT-решения на службе крупного бизнеса

Как промышленный гигант – компания «Металлоинвест» - управляет бизнесом онлайн, и причем тут «МегаФон» – в материале КП
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Крупные промышленники стремятся автоматизировать производственные и бизнес-процессы с помощью «умных» телеком-решений. «Металлоинвест» среди первых «включил» интеллект на производстве. Компания продолжает идти по пути цифровой трансформации. Главная цель – повысить эффективность бизнес-процессов и снизить трудозатраты на выполнение каждой операции. В решении этой задачи компания полагается в том числе на «умные» сервисы «МегаФона».

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