2018-09-18T17:18:06+03:00
Спорт

В Белгородской области прошли Чемпионат и Первенство по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями

Спортсмены соревновались в беге, прыжках, метании булавы, диска, копья и толкании ядра
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: с сайта администрации Белгородского района.Фото: с сайта администрации Белгородского района.
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Чемпионат и Первенство Белгородской области по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходили на стадионе Белгородского технологического университета имени Владимира Шухова.

Программа соревнований включала следующие дисциплины: бег на 60, 100, 200 и 400 метров; прыжки в длину; метания (булава, диск, копье); толкание ядра.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены 2001 года рождения и младше; 1997-2000; 1996 года рождения и старше.

Отличные результаты продемонстрировали представители Белгородского района. Михаил Аблисов занял 1 место в беге на 100 метров. Его коллега по команде Андрей Калкутин занял 1 место в толкании ядра, метании булавы. 1 место в метании диска и копья также у представителя Белгородского района – Алексея Тухбатова. Константин Кахтур стал лучшим в дисциплине «Бег на 200 метров».

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