В областном главке МВД изучат мнение белгородцев о деятельности полиции

18 Сент. 16:44 2018-09-18T16:44:50+03:00

Выборочное анкетирование будет проводиться с 1 по 10 октября

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УМВД региона изучат мнение жителей Белгородской области о деятельности полиции. С 1 по 10 октября в районах и городских округах правоохранители будут проводить выборочное анкетирование. Поучаствовать в нем предложат совершеннолетним гражданам.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили, что опрос проводится с целью совершенствования оперативно-служебной деятельности служб и подразделений ведомства.

Напомним, в соответствии с «Законом о полиции» мнение граждан является одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. По результатам независимых исследований, проведенных ФСО России, Белгородская область на протяжении нескольких лет держалась в лидерах по таким показателям как уровень доверия населения к полиции, защищенность граждан и эффективность деятельности органа внутренних дел.