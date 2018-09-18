2018-09-18T16:44:50+03:00
Общество

В областном главке МВД изучат мнение белгородцев о деятельности полиции

Выборочное анкетирование будет проводиться с 1 по 10 октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники УМВД региона изучат мнение жителей Белгородской области о деятельности полиции. С 1 по 10 октября в районах и городских округах правоохранители будут проводить выборочное анкетирование. Поучаствовать в нем предложат совершеннолетним гражданам.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили, что опрос проводится с целью совершенствования оперативно-служебной деятельности служб и подразделений ведомства.

Напомним, в соответствии с «Законом о полиции» мнение граждан является одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. По результатам независимых исследований, проведенных ФСО России, Белгородская область на протяжении нескольких лет держалась в лидерах по таким показателям как уровень доверия населения к полиции, защищенность граждан и эффективность деятельности органа внутренних дел.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества