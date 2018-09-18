Банк «Открытие» повышает процентные ставки по вкладам в рублях

18 Сент. 14:40 2018-09-18T14:40:07+03:00

В зависимости от выбранных условий увеличение составляет до 1,2% годовых

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Значительно выросли ставки по классическому вкладу «Основной доход»: теперь максимальная ставка по нему составляет 6,6% годовых с учетом капитализации, для премиальных клиентов банка – 6,7%.

Также заметно увеличились ставки по вкладам «Активное пополнение» и «Свободное управление»: до 6,05% и 5,75% соответственно (с учетом капитализации).

В рамках сберегательной программы «Открытая перспектива» можно разместить вклад под максимальную ставку 8,8% годовых в рублях при одновременном размещении в инвестиционные продукты до 90% от планируемых к размещению средств. Но самой популярной среди клиентов банка является стратегия размещения до 35% в инвестиционные предложения и до 65% на вклад, при этом клиенту будет доступна оптимальная ставка 7,8% годовых в рублях, - рассказали в пресс-службе ПАО Банк «ФК Открытие».

С более подробной информацией об изменении ставок по вкладам можно найти на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/deposits?from=main_menu#aim14

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