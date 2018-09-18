2018-09-18T13:20:47+03:00
Общество

В Губкине Белгородской области объявлен фотоконкурс ко Дню пожилого человека

Жизнь после 60 только начинается
Ирина ТАРАСОВА
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Наталья Леонидовна с внуком и арбузом.Наталья Леонидовна с внуком и арбузом.
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Так уж повелось, что в нашей стране круг интересов после 60 сужается до внуков, огородов, больницы. Считается, что это за границей люди после 60-ти начинают путешествовать, познавать мир, находят новых друзей, хобби.

Но ведь это не так, утверждают в Управлении соцполитики Губкинского городского округа. Наши мамы, папы, дедушки и бабушки живут полноценной жизнью и при этом у них нет привычки жаловаться на жизнь. Конечно, большинство пенсионеров не могут себе позвонить путешествовать, да и клубов для людей серебряного века, кафе у нас практически нет. Но зато, какие они жизнерадостные! Как любят жизнь! Как могут нас этому поучить!

Ирина Васильевна с внучками.

Ирина Васильевна с внучками.

Фотоконкурс «Сфоткайся с бабулей, сфоткайся с дедулей», который объявило Управление соцполитики в рамках проекта «Хорошо за 70!», и должен показать как раз таких людей. Лучшие работы попадут на выставку, для победителей предусмотрены призы. Но главная задача конкурса – запечатлеть самые яркие моменты из жизни пожилых людей, показать, что и в нашей стране, рядом с нами, живут любознательные, интересные и такие замечательные люди.

На конкурс, который был объявлен всего несколько дней назад, уже пришли первые фотоработы, которые «КП» с удовольствием публикует.

– Чтобы принять участие в конкурсе «Сфоткайся с бабулей, сфоткайся с дедулей» нужно прислать фотографии (не более трех) на адрес электронной почты: socpolitika@yandex.ru или принести по адресу: Губкин, ул. Мира, 14, кабинет № 8, телефон (47241) 2–10–81, – поясняет начальник управления соцполитики Светлана Рудакова.

На фото пожилые люди могут быть сфотографированы с внуками, друзьями или коллегами. Обязательно нужно указать название работы, фамилию, имя и отчество автора, контактный телефон и адрес электронной почты. Форма заявки размещена на сайте управления социальной политики.

На конкурс, который был объявлен всего несколько дней назад и продлится до 1 октября 2018 года, уже пришли первые фотоработы, которые «КП» с удовольствием публикует.

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