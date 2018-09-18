2018-09-18T11:23:25+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, согласно рейтингу Business Banking Fees Monitoring 2018
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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков с наиболее выгодными тарифами сразу для трех категорий клиентов: фрилансер (компания, зарегистрированная в форме ИП), компания B2C (business-to-consumer, предоставление услуг физлицам) и розничный магазин.

В рамках исследования рассчитывалась минимальная стоимость первого года банковского обслуживания для пяти видов компаний сегмента малого бизнеса. Учитывалась тарифная политика банков в 3-м квартале 2018 года. В мониторинге приняли участие 22 банка.

Business Banking Fees Monitoring 2018 — мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. В рамках исследование фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Подробнее о рейтинге можно узнать здесь.

Исследование было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

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