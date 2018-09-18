2018-09-18T11:19:40+03:00
Общество

Чтобы вытащить из колодца собаку, белгородцы вызвали службу 112

Жители Дубового обратились за помощью к спасателям
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: с сайта ГУ МЧС по Белгородской области.Фото: с сайта ГУ МЧС по Белгородской области.
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Звонок в Службу спасения-112 поступит 17 сентября. Звонили жители поселка Дубовое Белгородского района с просьбой оказать помощь… собаке. Животное каким-то образом провалилось в глубокий колодец и отчаянно выло.

Несмотря на то, что подобные случаи не в компетенции сотрудников МЧС, Служба спасения выехала на место «происшествия». Один из спасателей спустился в 2-метровый колодец, поднял пса и передел своему товарищу, который находился выше. Измученное животное не сопротивлялось, явно понимая, что ему оказывают помощь. Оказавшись на свободе, пес тут же ожил и скрылся где-то во дворе ближайшего дома.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по телефону «112» или «101».

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