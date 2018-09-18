2018-09-18T12:08:43+03:00
Общество

В Белгородской области в изоляторе временного содержания открыли православную библиотеку

Литературу для нее предоставил благочинный Яковлевского округа протоиерей Иоанн Задорожный
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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Православная библиотека открылась в изоляторе временного содержания яковлевского отдела полиции. Инициатива ее создания принадлежит члену Общественного совета при ОМВД протоиерею Иоанну Задорожному. Идею священнослужителя поддержало руководство райотдела.

Библиотека начала работу в сентябре. Отец Иоанн предоставил для нее литературу. Кроме того, благочинный Яковлевского округа провел беседы с задержанными, обсудил с ними причины, по которым они оказались в ИВС, и предостерег от совершения таких ошибок в будущем.

- Начальник ОМВД Евгений Гаенко поблагодарил общественника за такой подарок и отметил, что чтение православной литературы станет одним из пунктов профилактической работы с административно задержанными гражданами. В будущем православная библиотека будет активно пополняться новой литературой, - сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства.

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