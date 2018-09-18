СК возбудил уголовное дело по факту гибели в белгородской больнице восьмилетнего мальчика

18 Сент. 10:02 2018-09-18T10:02:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, 6 сентября в детской областной клинической больнице умер восьмилетний пациент. Ребенка перевели в это медицинское учреждение из инфекционки. Посмертный диагноз, который ему поставили - синдром Лайелла и ДВС синдром. Это тяжелое заболевание токсико-аллергической природы и нарушенная свертываемость крови.

- Ранее в СМИ было опубликовано заявление матери погибшего о том, что смерть ребенка вызвана ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи в инфекционной клинической больнице им. Павловского, неверно установленным диагнозом и лечением препаратами, противопоказанными к применению при синдроме Лайелла, - говорится в сообщения на сайте СУ СК России по Белгородской области.

По факту гибели мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Назначен комплекс судебных экспертиз. Следователями изучается медицинская документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.