Житель Белгородской области может сесть за кражу кур
Подозреваемый воспользовался отсутствием хозяйки и умыкнул пять птиц
В Волоконовском районе мужчина украл пять кур.Фото: "КП" Архив
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С сообщением о пропаже пяти кур в полицию обратилась 50-летняя жительница Волоконовского района. По предварительным данным, подозреваемый воспользовался отсутствием хозяйки и средь бела дня похитил гулявших по двору птиц. Позже мужчина продал кур и потратил деньги на собственные нужды.
Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Ущерб, причиненный пострадавшей, составил более трех тысяч рублей.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.