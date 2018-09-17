2018-09-17T18:47:13+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области может сесть за кражу кур

Подозреваемый воспользовался отсутствием хозяйки и умыкнул пять птиц
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Волоконовском районе мужчина украл пять кур.В Волоконовском районе мужчина украл пять кур.Фото: "КП" Архив
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С сообщением о пропаже пяти кур в полицию обратилась 50-летняя жительница Волоконовского района. По предварительным данным, подозреваемый воспользовался отсутствием хозяйки и средь бела дня похитил гулявших по двору птиц. Позже мужчина продал кур и потратил деньги на собственные нужды.

Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Ущерб, причиненный пострадавшей, составил более трех тысяч рублей.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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