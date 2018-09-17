2018-09-17T17:50:04+03:00
Экономика

Прогнозы экспертов не оправдались: ключевую ставку повысят до 7,5%

14 сентября прошло заседание Совета директоров ЦБ РФ
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания принял решение повысить ключевую ставку на +0,25 б.п. до 7,5%, что не совпало с нашими ожиданиями, а также прогнозами большинства опрошенных Bloomberg и Thomson Reuters участников рынка - 95% респондентов. Официальный комментарий оказался ожидаемо жестким и указал на существенное усиление проинфляционных рисков с последнего заседания Совета директоров и на намерение регулятора в будущем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Повышение бенчмарка де-факто прервало цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в январе 2015 года, - рассказал Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ ПАО Банк «ФК Открытие».

ЦБ РФ пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции на 2019, повысив его на +1,0 п.п. до 5,0-5,5% на конец периода с учетом принятого решения по ставке и приостановки покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По итогам текущего года регулятор рассчитывает на рост ИПЦ в диапазоне 3,8 – 4,2%, напомним, ранее прогнозный диапазон составлял 3,5 – 4,0%. Отмечается, что на фоне курсовой волатильности выросли инфляционные ожидания населения и предприятий, причем последние могут начать отражать ожидаемое повышение НДС в ценах уже в конце текущего года. Целевой уровень регулятора в 4,0% по инфляции, как ожидается, теперь может быть достигнут на ранее первой половины 2020 года.

Реклама.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества