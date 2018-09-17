Прогнозы экспертов не оправдались: ключевую ставку повысят до 7,5%

17 Сент. 17:50 2018-09-17T17:50:04+03:00

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- Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания принял решение повысить ключевую ставку на +0,25 б.п. до 7,5%, что не совпало с нашими ожиданиями, а также прогнозами большинства опрошенных Bloomberg и Thomson Reuters участников рынка - 95% респондентов. Официальный комментарий оказался ожидаемо жестким и указал на существенное усиление проинфляционных рисков с последнего заседания Совета директоров и на намерение регулятора в будущем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Повышение бенчмарка де-факто прервало цикл смягчения монетарной политики, начавшийся в январе 2015 года, - рассказал Дмитрий Харлампиев, директор по аналитике КИБ ПАО Банк «ФК Открытие».

ЦБ РФ пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции на 2019, повысив его на +1,0 п.п. до 5,0-5,5% на конец периода с учетом принятого решения по ставке и приостановки покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По итогам текущего года регулятор рассчитывает на рост ИПЦ в диапазоне 3,8 – 4,2%, напомним, ранее прогнозный диапазон составлял 3,5 – 4,0%. Отмечается, что на фоне курсовой волатильности выросли инфляционные ожидания населения и предприятий, причем последние могут начать отражать ожидаемое повышение НДС в ценах уже в конце текущего года. Целевой уровень регулятора в 4,0% по инфляции, как ожидается, теперь может быть достигнут на ранее первой половины 2020 года.

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