2018-09-17T17:15:54+03:00
Происшествия

В машине жителя Белгородской области нашли полкило марихуаны

Подозрительный автомобиль для проверки был остановлен полицейскими в селе Головчино Грайворонского района
Максим АЛТУХОВ
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В машине жителя Белгородской области нашли полкило марихуаныВ машине жителя Белгородской области нашли полкило марихуаныФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в начале общения остановленный водитель пояснил, что ничего запрещенного не перевозит. Однако в ходе досмотра автомобиля Kia Cerato полицейские обнаружили в багажнике пакет с подозрительным веществом растительного происхождения. Эксперты установили, что изъятое является наркотическим средством – конопля общей массой более 400 граммов.

В дальнейшем от мужчины поступили признательные показания. Он рассказал полицейским, что собрал дикорастущую коноплю и планировал использовать ее для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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