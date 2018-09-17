В Белгородской области полицейские задержали вандала
Глава администрации одного из сельских поселений Красненского района сообщила о том, что кто-то повредил в парке культуры и отдыха декоративное ограждение. Полицейские в ходе проверки выявили на территории района еще два аналогичных случая.
Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался житель одного из сел района. Молодой человек признался в содеянном.
По предварительным данным, в минувшую пятницу вечером подозреваемый поссорился со своей девушкой, когда провожал ее домой. После конфликта парень повалил заборы на двух улицах села Красное, а также в одном из близлежащих сел.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за вандализм. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ или ареста сроком до трех месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД области.