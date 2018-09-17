2018-09-17T15:40:53+03:00
Общество

Белгородские спасатели сняли с крыши горе-руфера

13-летнего подростка пожарные сняли с козырька дома на уровне 10 этажа одной из высоток города Строителя.
Максим АЛТУХОВ
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Белгородские спасатели сняли с крыши горе-руфераБелгородские спасатели сняли с крыши горе-руфера
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В минувшую субботу группа подростков решила проверить реальность кинотрюков из арсенала паркура на крыше 10 этажа многоэтажки. Один из подростков оступился и упал с крыши на козырек дома. Самостоятельно выбраться оттуда ребенок не смог.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, очевидцы сообщили об этой ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского района. С помощью штурмовой лестницы прибывшие пожарные помогли подростку подняться на крышу дома. Горе-руфер отделался только испугом, и оказание медицинской помощи не потребовалось.

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