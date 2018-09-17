Банк «Открытие» выпустил новую Opencard с cash-back до 3%

17 Сент. 14:43 2018-09-17T14:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая Opencard с cash-back до 3% за любые покупки станет самой привлекательной в линейке банка для розничных клиентов. Карта выпускается на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР и доступна в двух категориях – Opencard и Opencard Премиум. Среди главных преимуществ карты – бесплатное обслуживание без дополнительных условий, снятие наличных без комиссии в любом банкомате по всему миру, а также денежные переводы по реквизитам и платежи с карточного счета без комиссий и лимитов.

Получить 3% cash-back может каждый клиент, регулярно использующий Opencard. Для этого нужно:

· оплачивать товары и услуги картой на сумму от 5 000 руб. в месяц;

· осуществлять платежи в мобильном и интернет-банке на сумму от 1 000 руб. в месяц;

· поддерживать минимальный остаток на всех карточных счетах от 100 000 руб. в течение месяца или гасить задолженность по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом.

За каждое выполненное действие клиент получает 1% к cash-back. Бонус за покупки начисляется на карту ежемесячно.

- В данной карте собраны все самые востребованные и удобные сервисы для наших клиентов. В планах активное развитие этого продукта и наполнение его еще более привлекательными условиями для каждого клиента, - говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие».

Реклама.