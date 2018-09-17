В Белгород не пропустили червей из Украины

17 Сент. 13:48 2018-09-17T13:48:02+03:00

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В багажнике автомобиля жителя Украины при осмотре в международном пункте пропуска «Нехотеевка» было обнаружено 65 килограммов червей. Соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции, которую гражданин пытался ввести в Россию, у водителя авто не оказалось, сообщают в управлении Россельхознадзора по Белгородской области.

Инспектору, который проверял автомобиль и обнаружил нарушение, пришлось вернуть червей на территорию соседнего государства.

Отметим, что только за минувшую неделю на государственной границе России с Украиной таможенники выявили 5 партий продукции животного происхождения – мясо, сало и мед. При этом у граждан, которые пытались ввести эту продукцию, отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы.

По решению инспектора управления Россельхлхнадзора по Белгородской области часть продукции была возвращена на Украину, часть пришлось утилизировать.