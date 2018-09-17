В Белгородской области арестован подозреваемый в убийстве предпринимателя

17 Сент. 13:43 2018-09-17T14:50:29+03:00

Валуйский бизнесмен и его семья были убиты в августе прошлого года.

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Напомним, ночью обвиняемый проник на территорию домовладения, где совершил убийство предпринимателя и его семьи. После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, 12 сентября этого года злоумышленник был задержан на территории города Валуйки. Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства с особой жестокостью.

14 сентября Свердловским районным судом города Белгорода удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 57-летнему жителю города Валуйки, которому инкриминируется незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, убийство двух и более лиц.