2018-09-17T12:11:36+03:00
Общество

В Белгородской области собирают дубовый урожай

С наступлением осени в регионе подходит пора сбора урожая желудя дуба черешчатого
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области собирают дубовый урожай.В Белгородской области собирают дубовый урожай.
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Как рассказал директор Яковлевского лесничества Андрей Еремин, в этом году урожай желудя на территории лесничества хороший. Подобное наблюдалось здесь шесть лет назад.

Обильный урожай наблюдается на дубе, произрастающем в насаждении, организованном cемейством князей Волконских в селе Сабынино в пойме реки Сажновский Донец.

- Основная масса желудя еще зеленая и висит на дереве. Пока сотрудниками лесничества с него собрано только пять килограмм желудей. С этого дерева мы планируем собрать отдельно желудь и высадить его в рамках областного проекта «Зеленая столица, - отметил Андрей Еремин.

По информации пресс-службы областного управления лесного и охотничьего хозяйства, на территории Белгородской области в Национальный реестр официально занесены четыре дуба черешчатого. Они произрастают в Шебекинском районе, село Дмитриевка, около села Ниновка Новооскольского района, в селе Обуховка Старооскольского горокруга Белгородском районе в поселке Дубовое.

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