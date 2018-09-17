В Белгородской области собирают дубовый урожай
Как рассказал директор Яковлевского лесничества Андрей Еремин, в этом году урожай желудя на территории лесничества хороший. Подобное наблюдалось здесь шесть лет назад.
Обильный урожай наблюдается на дубе, произрастающем в насаждении, организованном cемейством князей Волконских в селе Сабынино в пойме реки Сажновский Донец.
- Основная масса желудя еще зеленая и висит на дереве. Пока сотрудниками лесничества с него собрано только пять килограмм желудей. С этого дерева мы планируем собрать отдельно желудь и высадить его в рамках областного проекта «Зеленая столица, - отметил Андрей Еремин.
По информации пресс-службы областного управления лесного и охотничьего хозяйства, на территории Белгородской области в Национальный реестр официально занесены четыре дуба черешчатого. Они произрастают в Шебекинском районе, село Дмитриевка, около села Ниновка Новооскольского района, в селе Обуховка Старооскольского горокруга Белгородском районе в поселке Дубовое.