2018-09-17T11:03:27+03:00
Общество

За долги по коммуналке у белгородца арестовали автомобиль

Мужчина также не оплатил услуги автосалону
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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У белгородца арестовали автомобиль за долги.У белгородца арестовали автомобиль за долги.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде судебные приставы нашли и арестовали автомобиль BMW 3181. У владельца транспорта долги за коммуналку, а также перед автосалоном и автомастерской на общую сумму больше 197 тысяч рублей.

Судебные приставы не один раз выезжали по месту жительства должника, но ни мужчины, ни его имущества установить не удавалось. Один из взыскателей подал ходатайство об объявлении автомобиля в розыск. Машину нашли на территории организации, где неофициально работает должник. На "БМВ" наложили арест.

Белгородец игнорировал требования о явке на прием к приставу. И если он не погасит все долги в установленный срок, то его имущество уйдет с молотка, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

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