Энерегетики рассказали школьникам об энергосбережении

17 Сент. 10:26 2018-09-17T10:26:17+03:00

Занятие для ребят провели в Центре энергоффективности в рамках цикла Дней открытых дверей на предприятиях ТЭК Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

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Специалисты Белгородэнерго провели для третьеклассников белгородской школы № 4 занятие по рациональному использованию ресурсов «Советы Энергосберегайки». Ребята познакомились с основными способами экономии энергоресурсов и современными технологиями, которые можно применять на производстве и в быту. Узнали, для чего необходимо беречь ресурсы. С помощью «Калькулятора энергосбережения» увидели, как простыми и незатратными способам уменьшить потребление электроэнергии и сэкономить семейный бюджет. Тематические ролики и викторина от Энергосберегайки помогли малышам закрепить знания.

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Школьники правильно ответили на вопросы теста, а затем быстро справились с итоговым заданием - «Кроссвордом Энергосберегайки», продемонстрировав максимальное усвоение полученной информации.

По мнению преподавателя школы № 4 Елены Алексеенко, подобные мероприятия расширяют кругозор школьников и дают возможность воспитать новое поколение потребителей, которое будет бережно относиться к природным ресурсам.

В заключении ребята получили тематические подарки и пожелания запомнить все услышанные советы, а главное, применять полученные знания каждый день на практике.