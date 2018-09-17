В Белгороде прошел крестный ход с мощами святителя Иоасафа

17 Сент. 09:21 2018-09-17T09:21:09+03:00

Крестный ход с мощами покровителя Белгородчины совершается всего два раза в год

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По многолетней традиции празднование 107-летия с момента прославления покровителя Белгородчины святителя Иоасафа началось крестным ходом. Верующие с иконами, крестами, хоругвями и другими христианскими святынями пронесли мощи чудотворца и святителя Иоасафа от Николо-Иоасафовского собора к часовне на месте обретения мощей. Здесь 17 сентября 27 лет назад верующие праздновали второе обретение нетленных мощей святителя. В честь этих двух событий был прочитан акафист святителю и совершено всенощное бдение.

В пещерке святителя Иоасафа на Троицкой площади в ночь с 16 на 17 сентября началась Божественная литургия. В 3.00 и 6.00 богослужение состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода.