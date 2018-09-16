Кубок губернатора Белгорода по конному спорту выиграл представитель Валуек

16 Сент. 15:00 2018-09-16T15:00:50+03:00

Алексей Киреев и его пятилетний конь по кличке Хорс обошли 50 спортсменов

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15-16 сентября 2018 года за звание лучших на территории конноспортивной школы НИУ «БелГУ» боролись 50 спортсменов и 10 команд конноспортивных школ. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областей.

Победитель Алексей Киреев из села Шушпанова Валуйского района представлял конно-спортивный клуб «Серебряная подкова». По итогам соревнований он со своим конем преодолел препятствие высотой 110 сантиметров, что значительно выше тех результатов, которые показали другие участники.

Интересно, что парень сам вырастил своего пятилетнего коня по кличке Хорс. Воспитанием, тренировками он занимался с его первого дня рождения.