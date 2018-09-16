2018-09-16T11:52:52+03:00
Происшествия

В Ракитном Белгородской области по вине матери умер ребенок

Четырёхмесячную девочку постоянно роняли
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянской ЦРБ в детском отделении умерла четырехмесячная девочка. В ходе проведения расследования по поводу случая смерти ребенка было установлено, что мать неоднократно роняла свою четырёхмесячную дочь на пол и дома. Такой же случай повторился в педиатрическом отделении детской больницы, сообщили в отделе МВД России по Ракитянскому району. Полицейские добавили, что мать маленькой девочки в течение месяца допускала халатность в отношении ребенка.

Сотрудники полиции обнаружили признаки состава преступления в ходе проверки. В действиях матери правоохранители видят причинение смерти по неосторожности — ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие по данному делу продолжается

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