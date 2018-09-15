2018-09-15T17:49:41+03:00
Общество

Дополнительные поезда свяжут Белгород и Старый Оскол с Москвой

Новые поезда будут назначены в начале ноября до и после праздника Дня народного единства
Максим АЛТУХОВ
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..Фото: "КП" Архив
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Согласно расписанию, 1 ноября назначен дополнительный поезд № 212 Белгород-Москва, отправлением в 23-30. 2 ноября – поезд № 206 по этому же маршруту, который отправится из областного центра в 23-15. А 5 ноября к этому поезду прибавятся еще несколько дополнительных поездов, отправлением в 19-25, 18-20 и 17-10.

Также на 5 ноября назначены две пары дополнительных поездов Старый Оскол – Москва, отправлением 15-25 и 21-30. Вечерний поезд № 250, в отличие от традиционного маршрута ежедневного поезда, будет курсировать через Елец, Узловую.

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