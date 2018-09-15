33-летний житель Белгорода сядет за насилие на два года

15 Сент. 13:35 2018-09-15T17:45:10+03:00

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За преступление против половой свободы осужден 33-летний белгородец. Мужчина признан виновным по ч.1 ст.132 Уголовного кодекса РФ «Совершение иных насильственных действий сексуального характера».

Напомним, что в мае 2018 года 33-летний белгородец пытался изнасиловать женщину, которая проходила мило Белгородского государственного технологического университета. Он наблюдал за женщиной, и когда она оказалась вне поля видимости других людей, напал на жертву и стал добиваться интимной связи. В ход пошли угрозы и побои. Изнасиловав жертву, мужчина скрылся. На следующий день насильника задержали полицейские.

Как сообщает СУ СКР России по Белгородской области, после проведения расследования по данном делу, преступник был осужден. Он получил два года колонии общего режима.