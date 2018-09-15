В четырех районах Белгородской области в эти выходные проходят рейды ГИБДД

15 Сент. 12:02 2018-09-15T12:02:23+03:00

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15 сентября в четырех районах Белгородской области пройдут рейды ГИБДД. Полицейские выйдут в рейды в субботу вечером на территории Вейделевского, Шебекинского районов и Старооскольского горокруга. Рейды сотрудников ГИБДД будут проходить с 19:00 до 03:00.

Работа полицейских будет продолжена и в воскресенье, 16 сентября. Рейды пройдут в Чернянском районе и Старооскольском городском округе с 19:00 до 02:0.

Как сообщают в бластном управлении ГИБДД, особое внимание будет уделено тем водителям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая тем самым правила дорожного движения и подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей.