Бывшего главного полицейского Прохоровского района отправили «на зону»

14 Сент. 18:42 2018-09-14T18:43:01+03:00

В конце 2016 года тогда еще начальник РОВД вместе со своим подчиненным избил задержанного местного жителя и составил подложный документ о его вине

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Приговором Прохоровского районного бывший начальник ОМВД России по Прохоровскому району признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, организации совершения должностным лицом превышения должностных полномочий и служебного подлога.

Напомним, 23 ноября 2016 года начальник ОМВД России по Прохоровскому району совместно со своим подчиненным при проверке местного жителя на причастность к совершению ряда преступлений, стали избивать его, нанеся не менее 53 ударов по различным частям тела, как сказано в решении суда, «действуя из ложно понятых интересов службы». После чего начальник полиции отдал заведомо незаконное указание о привлечении потерпевшего к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, в итоге подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года 6 месяцев.

Еще раньше были осуждены двое бывших сотрудников полиции, проходивших по этому делу. В прошлом году районный суд приговорил бывшего сотрудника полиции, который совместно с начальником избивал задержанного, к 1 году 6 месяцам колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. А бывший сотрудник полиции, сфальсифицировавший административный материал, приговорен к штрафу в размере 250 000 рублей.