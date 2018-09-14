Чтобы опустить кошку на землю, пришлось вызвать белгородских спасателей

14 Сент. 15:22 2018-09-14T15:23:18+03:00

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Сначала никто не мог понять, откуда раздаются кошачьи призывы о помощи, пока не увидели на дереве домашнее животное. Традиционно представители семейства кошачьих с лихвой штурмуют различные высоты, а вот при спуске возникают проблемы. Как объясняют зоологи, передние лапы кошки могут поворачиваться внутрь, когда требуется. Это позволяет кошке уцепиться хорошенько когтями за дерево и взбираться вверх по стволу без каких-либо усилий. А вот спускаться вниз кошки способны только пятясь задом, что для них крайне не комфортно и страшно. В итоге, домашние хищники часто попадают в подобные ловушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сердобольные жители окружающих домов позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. К месту вызова были направлены пожарные и спасатели Белгорода. Они развернули пожарную автолестницу и, поднявшись к животному, сняли кошку с дерева и благополучно спустили ее на землю. Оказавшись в безопасности, кошка тут же выпрыгнула из рук своих спасителей и стремглав пустилась к одному из подъездов расположенного неподалеку дома.