2018-09-14T13:10:12+03:00
Происшествия

В Белгороде назначили шестикратный штраф за попытку взятки пограничнику

Бабушка из Нового Уренгоя в середине июля хотела отдохнуть в Турции с внучкой, но без документального разрешения родителей
Максим АЛТУХОВ
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..Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры, решить вопрос с отсутствием нотариально оформленного разрешения родителей на поездку дочери женщина в аэропорту Белгорода предпочла «по-быстрому». Она достала и положила на стол перед пограничником купюру 5000 рублей за разрешение незаконного выезда ее внучки из РФ. От получения взятки пограничник отказался.

На пассажирку было заведено уголовное дело. В сентябре мировой судья Восточного округа г. Белгорода вынес приговор: штраф в размере 30 тыс. рублей.

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